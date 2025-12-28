ونزوئلا ۹۹ زندانی سیاسی را آزاد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از دولت ونزوئلا اعلام کرد که ۹۹ نفر از کسانی را که در جریان اعتراضات انتخاباتی سال ۲۰۲۴ بازداشت شده بودند، آزاد کرده است.

روزنامه گاردین نوشت: «دولت ونزوئلا این اقدام را به عنوان بیان تعهدات غیرقانونی خود در قبال صلح و احترام نامحدود به حقوق بشر عنوان کرد. چنین تعهدی همزمان بامواجهه این کشور با آنچه که محاصره امپریالیستی و تهاجم چندجانبه آمریکا توصیف می شود، مطرح شده است».

