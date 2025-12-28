به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی سفارت چین در آمریکا در گفت‌وگو با خبرگزاری ریا نووستی گفت که تامین تسلیحاتی تایوان از سوی آمریکا، منطقه را به سوی درگیری سوق می‌دهد.

«لیو پنگیو»، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن، در واکنش به اعلام آژانس همکاری امنیتی دفاعی پنتاگون مبنی بر تایید فروش سلاح، تجهیزات و خدمات نظامی به ارزش بیش از ۱۱میلیارد دلار به تایوان، گفت: «چنین اقداماتی شکست اجتناب‌ناپذیر استقلال تایوان را معکوس نخواهد کرد و تنها این تنگه را با سرعت بیشتری به سمت خطر درگیری نظامی سوق خواهد داد».

چین مرتبا از ایالات متحده خواسته تا فروش تسلیحات به تایوان و تنش‌زایی در این تنگه را متوقف کند.

