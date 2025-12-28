خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفارت چین در آمریکا:

فروش سلاح آمریکا به تایوان منطقه را به سوی درگیری سوق می‌دهد

فروش سلاح آمریکا به تایوان منطقه را به سوی درگیری سوق می‌دهد
کد خبر : 1734129
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سفارت چین در آمریکا گه که فروش تسلیحات از سوی آمریکا به تایوان، این منطقه را به درگیری نزدیک‌تر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی سفارت چین در آمریکا در گفت‌وگو با خبرگزاری ریا نووستی گفت که تامین تسلیحاتی تایوان از سوی آمریکا، منطقه را به سوی درگیری سوق می‌دهد.

«لیو پنگیو»، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن، در واکنش به اعلام آژانس همکاری امنیتی دفاعی پنتاگون مبنی بر تایید فروش سلاح، تجهیزات و خدمات نظامی به ارزش بیش از ۱۱میلیارد دلار به تایوان، گفت: «چنین اقداماتی شکست اجتناب‌ناپذیر استقلال تایوان را معکوس نخواهد کرد و تنها این تنگه را با سرعت بیشتری به سمت خطر درگیری نظامی سوق خواهد داد».

چین مرتبا از ایالات متحده خواسته تا فروش تسلیحات به تایوان و تنش‌زایی در این تنگه را متوقف کند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا