داعش در غرب آفریقا: نفوذ خاموش در سایه بحرانهای جهانی
تمرکز جامعه جهانی بر بحرانهای بینالمللی و کاهش حضور نظامی خارجی، زمینه نفوذ گسترده داعش در کشورهای ساحل آفریقا را فراهم کرده و این گروه تروریستی با تاکتیکهای خاموش و ارتباطات محرمانه، صفوف خود را تقویت میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، کارشناسان حوزه آفریقا میگویند که شاخه داعش در غرب آفریقا بهطور خاموش و بدون جلب توجه، موقعیت خود را بازسازی کرده است؛ اقدامی که ناشی از تمرکز جهانی بر جنگهای بزرگ در اوکراین و غزه و کاهش توجه بینالمللی به مبارزه با تروریسم در منطقه ساحل آفریقا است. این شرایط به گروه اجازه داده تا در خلاهای امنیتی نفوذ کند و قدرت میدانی خود را بهطور پیوسته افزایش دهد.
به گفته این کارشناسان، گروه داعش از کودتاها، کاهش حضور نظامی خارجی و بیثباتی امنیتی در منطقه بهره برده و با استفاده از تأمین مالی انعطافپذیر و جذب نیروهای محلی، دامنه نفوذ خود را در مثلث مرزی مالی، نیجر و بورکینافاسو گسترش داده است؛ جایی که غرب آفریقا را به یک مرکز ثقل جدید برای افراطگرایی جهانی تبدیل کرده است.
مبارک اسحاق عبدالله، تحلیلگر سیاسی و متخصص امور آفریقا، تأکید میکند که انشغال جامعه بینالمللی به بحرانهای اوکراین، غزه، سودان و دیگر نقاط جهان، همراه با کودتاها و بیتوجهی به منطقه ساحل، زمینه را برای نفوذ گسترده داعش فراهم کرده است. او میگوید: «پیشتر مبارزه با تروریسم اهمیت بالایی داشت، اما کاهش توجه جهانی و منطقهای، فرصت ظهور سریعتر و قدرتمندتر داعش را فراهم کرد.»
عبدالله میافزاید که گروه داعش با تغییر تاکتیکها و استراتژیها، از جمله تمرکز بر مناطق مرزی با حضور امنیتی کم، توانسته نفوذ خود را گسترش دهد. این گروه همچنین تاکتیک «کمدیده شدن رسانهای» را به کار گرفته و از روزشهای ارتباط محرمانه میان رهبران و نیروهایش استفاده میکند. در کنار این، تامین مالی عملیات از طریق فعالیتهای غیرقانونی مانند استخراج طلا و منابع دیگر، باجگیری و آدمربایی نیز افزایش یافته است.
سلطان البان، کارشناس دیگر امور آفریقا، میگوید که داعش با حفظ فعالیت میدانی و کاهش تبلیغات رسانهای، از خلاهای امنیتی منطقه بهره برده و با جذب نیروهای محلی، توانسته صفوف خود را تقویت کند. او تاکید میکند که رقابت داعش با القاعده در مناطق سنتی نفوذ، به ویژه مثلث مرزی مالی، نیجر و بورکینافاسو، و استفاده از پهپادها، این منطقه را به مرکز ثقل جدید افراطگرایی جهانی تبدیل کرده است.
کارشناسان هشدار میدهند که تحولات اخیر نشان میدهد نیاز به همکاری منطقهای و بینالمللی برای مقابله با تروریسم در غرب آفریقا و منطقه ساحل، بیش از هر زمان دیگری ضروری است تا تهدید امنیت و صلح جهانی کاهش یابد.