اجماع عربی–اسلامی علیه تلآویو؛ ۲۱ کشور بهرسمیت شناختن سومالیلند را محکوم کردند
به گزارش ایلنا، ۲۱ کشور عربی و اسلامی، تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر بهرسمیت شناختن سومالیلند بهعنوان یک کشور مستقل را بهطور قاطع رد کردند.
به گزارش خبرگزاری رسمی سومالی، ایران، مصر، ترکیه، سومالی، جیبوتی و چند کشور دیگر عربی و اسلامی در تماسها و گفتوگوهای دیپلماتیک، این اقدام تلآویو را مردود دانسته و بر حمایت کامل خود از حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سومالی تأکید کردهاند.
این کشورها تأکید کردهاند که بهرسمیت شناختن سومالیلند توسط رژیم صهیونیستی، نقض آشکار حقوق بینالملل، اصول منشور سازمان ملل متحد و قطعنامههای مرتبط با حفظ تمامیت ارضی کشورها ارزیابی شده و هشدار داده شده است که چنین اقدامهایی میتواند به بیثباتی بیشتر در منطقه شاخ آفریقا منجر شود.
کشورهای مخالف این تصمیم همچنین تأکید کردهاند که هرگونه اقدام یکجانبه در خصوص وضعیت مناطق مورد مناقشه، پیامدهای خطرناک سیاسی و امنیتی بههمراه خواهد داشت و از جامعه جهانی خواستهاند از مشروعیتبخشی به اقداماتی که مغایر با حقوق بینالملل است، خودداری کند.