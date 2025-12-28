خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجماع عربی–اسلامی علیه تل‌آویو؛ ۲۱ کشور به‌رسمیت شناختن سومالی‌لند را محکوم کردند

اجماع عربی–اسلامی علیه تل‌آویو؛ ۲۱ کشور به‌رسمیت شناختن سومالی‌لند را محکوم کردند
کد خبر : 1733863
لینک کوتاه کپی شد.

۲۱ کشور عربی و اسلامی، تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر به‌رسمیت شناختن سومالی‌لند به‌عنوان یک کشور مستقل را به‌طور قاطع رد کردند.

به گزارش ایلنا، ۲۱ کشور عربی و اسلامی، تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر به‌رسمیت شناختن سومالی‌لند به‌عنوان یک کشور مستقل را به‌طور قاطع رد کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی سومالی، ایران، مصر، ترکیه، سومالی، جیبوتی و چند کشور دیگر عربی و اسلامی در تماس‌ها و گفت‌وگوهای دیپلماتیک، این اقدام تل‌آویو را مردود دانسته و بر حمایت کامل خود از حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سومالی تأکید کرده‌اند.

این کشورها تأکید کرده‌اند که به‌رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط رژیم صهیونیستی، نقض آشکار حقوق بین‌الملل، اصول منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های مرتبط با حفظ تمامیت ارضی کشورها ارزیابی شده و هشدار داده شده است که چنین اقدام‌هایی می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شاخ آفریقا منجر شود.

کشورهای مخالف این تصمیم همچنین تأکید کرده‌اند که هرگونه اقدام یک‌جانبه در خصوص وضعیت مناطق مورد مناقشه، پیامدهای خطرناک سیاسی و امنیتی به‌همراه خواهد داشت و از جامعه جهانی خواسته‌اند از مشروعیت‌بخشی به اقداماتی که مغایر با حقوق بین‌الملل است، خودداری کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا