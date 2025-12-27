رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند؛
بهرسمیت شناختن سومالیلند، بخشی از نقشه «ریویرا» برای تغییر جمعیت غزه
رسانههای رژیم صهیونیستی امروز -شنبه- گزارش دادند که به رسمیت شناختن سومالیلند به عنوان کشور مستقل توسط تلآویو، ممکن است بخشی از فشار اسرائیل بر ساکنان غزه در چارچوب «طرح ریویرا غزه» باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، رسانههای رژیم صهیونیستی امروز -شنبه- گزارش دادند که به رسمیت شناختن سومالیلند به عنوان کشور مستقل توسط تلآویو، ممکن است بخشی از فشار اسرائیل بر ساکنان غزه در چارچوب «طرح ریویرا غزه» باشد.
«عیدو دمبین» کارشناس اسرائیلی در امور آمریکا، در گفتوگو با «اسرائیل نیوز ۲۴» گفت: «سومالیلند به عنوان گزینهای برای اسکان اهالی غزه مطرح شده است، هرچند در حال حاضر با آتشبس موجود، اجرای آن بعید به نظر میرسد. با این حال، اعتراف اسرائیل به این منطقه میتواند پیام سیاسی و فشار بر طرفهای دیگر باشد».
دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی پیش از این اعلام کرده بود که «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر این رژیم، سومالیلند را به طور رسمی به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت شناخته است.
اقدام اسرائیل با واکنش منفی کشورهای سومالی، ترکیه، مصر، ایران و جیبوتی همراه بوده و بسیاری این تصمیم را اقدامی غیرقابل قبول و تهدیدکننده وحدت و تمامیت ارضی سومالی خواندهاند.