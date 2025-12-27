به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، نتایج یک نظرسنجی جدید حاکی از آن است که میزان اعتماد مردم فرانسه به «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری این کشور به پایین‌ترین سطح خود از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری وی در سال ۲۰۱۷ میلادی رسیده است.

بر اساس این نظرسنجی که توسط شرکت تحقیقاتی «تولونا-هریس اینتراکتیو» و شبکه خبری «ال‌سی‌آی» انجام شد، تنها ۲۵ درصد از پاسخ‌دهندگان به سیاست‌های ماکرون اعتماد دارند و معتقدند وی قادر به اجرای برنامه‌های مثبت برای کشور است. این آمار که روز جمعه منتشر شد، کمترین میزان حمایت از زمان روی کار آمدن رئیس‌جمهوری ۴۸ ساله فرانسه تاکنون محسوب می‌شود و پیش‌تر نیز در ماه اکتبر به همین سطح رسیده بود.

در این نظرسنجی آنلاین که در روزهای ۲۲ و ۲۳ دسامبر انجام شد، در مجموع هزار و ۹۹ نفر شرکت کردند. شاخص اعتماد سیاسی فرانسوی‌ها هر ماه مورد سنجش قرار می‌گیرد و مقایسه با نتایج نوامبر نشان می‌دهد میزان محبوبیت ماکرون چهار درصد کاهش یافته است.

کاهش اعتماد عمومی به رئیس‌جمهوری فرانسه در حالی رخ می‌دهد که این کشور همچنان با چالش‌های اقتصادی و سیاسی جدی روبه‌روست؛ از جمله عدم تصویب بودجه رسمی سال آینده و فشارهای ناشی از بدهی‌های سنگین کشور. پارلمان اخیراً تنها با تصویب یک راه‌حل موقت، مانع از بحرانی جدی شد.

دولت فرانسه سپتامبر گذشته به دلیل اعتراضات گسترده به اقدامات ریاضتی «فرانسوا بارو» نخست‌وزیر وقت،، سقوط کرد و با جایگزینی «سباستین لکورن» تنها با فاصله‌ای اندک از فروپاشی مجدد جلوگیری شد.

