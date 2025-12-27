ونزوئلا:
از تمامیت ارضی، وحدت ملی و حاکمیت سومالی حمایت میکنیم
به گزارش ایلنا، وزارت خارجه ونزوئلا با صدور بیانیهای رسمی تأکید کرد که این کشور به تمامی تصمیمهای شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامههای اتحادیه آفریقا که بر حمایت از تمامیت ارضی سومالی تأکید دارند، پایبند بوده و از آنها حمایت میکند.
در این بیانیه همچنین آمده است که ونزوئلا به طور کامل و قاطعانه، حاکمیت سومالی، وحدت ملی و تمامیت ارضی این کشور را به رسمیت شناخته و آن را تأیید میکند.
این بیانیه در پی موضع رژیم صهیونیستی مبنی بر به رسمیت شناختن منطقه سومالیلند صادر شده و نشاندهنده پشتیبانی کاراکاس از وحدت سومالی است.