وقوع زمینلرزه شدید در دریای فیلیپین
مرکز رصد زلزله اروپا و مدیترانه از وقوع زمینلرزهای شدید به بزرگی شش و شش دهم درجه ریشتر در دریای فیلیپین، نزدیک ساحل اوکیناوای ژاپن، خبر داد.
این زلزله ساعت ۲۳ و پنج دقیقه شامگاه شنبه به وقت محلی رخ داد و مرکز آن در عمق ۶۸ کیلومتری زمین قرار داشت.
هنوز گزارشی رسمی از خسارات احتمالی یا تلفات انسانی منتشر نشده است، اما مقامهای محلی و آژانسهای هشدار سریع به مردم توصیه کردهاند تا احتیاط کرده و از ساختمانهای آسیبپذیر فاصله بگیرند.