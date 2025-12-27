به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، امنیت فدرال روسیه روز جمعه اعلام کرد که یک زن اهل دونتسک به دلیل انتشار فراخوان‌هایی در اینترنت برای کشتن سربازان روس و انجام حملاتی علیه موسکو بازداشت شده است.

امنیت فدرال روسیه توضیح داد که توانسته فعالیت غیرقانونی این شهروند دونتسکی را که به جاسوسی و انتشار فراخوان‌های عمومی برای ارتکاب اقدامات تروریستی متهم بود، خنثی کند.

بیانیه امنیت فدرال روسیه می‌افزاید که تحقیقات نشان داده است متهم داوطلبانه از طریق اپلیکیشن تلگرام با نمایندگانی از اداره اطلاعات کل وزارت دفاع اوکراین در تماس بوده و از آن‌ها خواسته محل تجهیزات نظامی نیروهای مسلح روسیه را مستندسازی و فیلمبرداری کند.

نیروهای امنیتی روسیه همچنین تأکید کردند که استخبارات اوکراین همچنان در فضای دیجیتال به دنبال جذب افراد برای انجام عملیات اطلاعاتی و خرابکارانه علیه روسیه است.

امنیت فدرال روسیه بار دیگر از شهروندان روس خواست هوشیار باشند و هشدار داد که هرگونه اقدام غیرقانونی ممکن است فرد مرتکب را با مسئولیت کیفری مواجه کند.

