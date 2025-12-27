خبرگزاری کار ایران
مواضع داعش و گروه «لاکوراوا» هدف قرار گرفت

دولت نیجریه اعلام کرد که حملات هوایی آمریکا که پنج‌شنبه گذشته در شمال این کشور انجام شد، مواضع وابسته به گروه تروریستی «داعش» و شاخه محلی آن موسوم به «لاکوراوا» را هدف قرار داده است.

به گزارش ایلنا، دولت نیجریه اعلام کرد که حملات هوایی آمریکا که پنج‌شنبه گذشته در شمال این کشور انجام شد، مواضع وابسته به گروه تروریستی «داعش» و شاخه محلی آن موسوم به «لاکوراوا» را هدف قرار داده است.

به گزارش منابع رسمی نیجریه، این عملیات در چارچوب همکاری‌های امنیتی میان ابوجا و واشنگتن و با هدف «مقابله با فعالیت‌های گروه‌های مسلح» در مناطق شمالی کشور انجام شده است. مقام‌های دولتی تأکید کردند که اهداف این حملات، پایگاه‌ها و تحرکات عناصر وابسته به داعش و گروه لاکوراوا بوده که در ماه‌های اخیر در برخی مناطق ناامن شمال نیجریه فعال بوده‌اند.

دولت نیجریه با اشاره به تداوم تهدیدهای امنیتی از سوی گروه‌های افراطی، اعلام کرد که «همکاری با شرکای بین‌المللی برای مهار تروریسم و جلوگیری از گسترش ناامنی در دستور کار قرار دارد». در عین حال، جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

این در حالی است که حملات آمریکا در نیجریه واکنش‌ها و نگرانی‌هایی را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی درباره گسترش مداخله‌های نظامی خارجی در آفریقا برانگیخته است.

 

