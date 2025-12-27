حزبالله:
دستهای آلودهای که نمازگزاران را هدف گرفت، چهره تکفیریها را آشکار کرد
حزبالله لبنان با صدور بیانیهای، حمله تروریستی به مسجد امام علی(ع) در شهر حمص سوریه را بهشدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: «اقدام تروریستی که نمازگزاران را در یکی از خانههای خدا هدف قرار داد، بیانگر هویت جنایتکارانی است که هیچگونه پایبندی به حرمت مقدسات، ارزشهای انسانی و تنوع فکری و دینی ندارند».
حزبالله تأکید کرد: «دستهای آلودهای که به سوی مسجد و نمازگزاران دراز شده، چهره واقعی گروههای منحرف و تکفیری را آشکار میکند؛ گروههایی که با ریختن خون بیگناهان، در پی ایجاد فتنه و ناامنی در منطقه هستند».
در ادامه این بیانیه، حزبالله خواستار شناسایی عاملان و آمران این حمله تروریستی شد و اعلام کرد: «ضروری است تمامی دستاندرکاران این جنایت، بدون هیچگونه ملاحظهای، شناسایی و به دستگاه قضایی سپرده شوند و شدیدترین مجازاتها در مورد آنها اعمال شود».
حزبالله لبنان همچنین با خانوادههای قربانیان این حمله ابراز همدردی کرده و بر ایستادگی در برابر تروریسم و پروژههای تخریبی که امنیت و همزیستی ملتهای منطقه را هدف قرار دادهاند، تأکید کرد.