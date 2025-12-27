به گزارش ایلنا، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای، حمله تروریستی به مسجد امام علی(ع) در شهر حمص سوریه را به‌شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: «اقدام تروریستی که نمازگزاران را در یکی از خانه‌های خدا هدف قرار داد، بیانگر هویت جنایتکارانی است که هیچ‌گونه پایبندی به حرمت مقدسات، ارزش‌های انسانی و تنوع فکری و دینی ندارند».

حزب‌الله تأکید کرد: «دست‌های آلوده‌ای که به سوی مسجد و نمازگزاران دراز شده، چهره واقعی گروه‌های منحرف و تکفیری را آشکار می‌کند؛ گروه‌هایی که با ریختن خون بی‌گناهان، در پی ایجاد فتنه و ناامنی در منطقه هستند».

در ادامه این بیانیه، حزب‌الله خواستار شناسایی عاملان و آمران این حمله تروریستی شد و اعلام کرد: «ضروری است تمامی دست‌اندرکاران این جنایت، بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای، شناسایی و به دستگاه قضایی سپرده شوند و شدیدترین مجازات‌ها در مورد آنها اعمال شود».

حزب‌الله لبنان همچنین با خانواده‌های قربانیان این حمله ابراز همدردی کرده و بر ایستادگی در برابر تروریسم و پروژه‌های تخریبی که امنیت و همزیستی ملت‌های منطقه را هدف قرار داده‌اند، تأکید کرد.

