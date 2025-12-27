به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی، ئیس‌جمهور اوکراین، امروز- شنبه- اعلام کرد که روسیه طی شب گذشته نزدیک به 500 پهپاد و 40 موشک به اوکراین پرتاب کرده و زیرساخت‌های انرژی و اماکن شهری این کشور را هدف قرار داده است.

زلنسکی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "اگر روسیه حتی در ایام کریسمس و سال نو خانه‌ها و آپارتمان‌ها را ویران کند و نیروگاه‌ها را تخریب نماید، تنها پاسخ ممکن، اقداماتی قاطع و شدید خواهد بود."

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین از آمریکا و اروپا خواست فشار بر مسکو را افزایش دهند تا مانع ادامه این حملات شوند.

