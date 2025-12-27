خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سناریوی وحشت در سوریه؛ چرا عراق نگران فروپاشی دمشق است؟

سناریوی وحشت در سوریه؛ چرا عراق نگران فروپاشی دمشق است؟
کد خبر : 1733735
لینک کوتاه کپی شد.

با شتاب گرفتن تحولات در سوریه، بغداد به شدت نگران است که هرگونه فروپاشی نظام دمشق به‌طور مستقیم امنیت عراق را تهدید کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که جایگزین احتمالی نظام کنونی، نه یک دولت دموکراتیک، بلکه بازگشت گروه‌های تروریستی و بی‌ثباتی گسترده خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از السومریه‌نیوز، در حالی که تحولات سوریه سرعت گرفته است، سوالی مهم در محافل تصمیم‌گیری بغداد مطرح شده است: چرا ثبات دمشق برای عراق یک ضرورت امنیتی است؟ پاسخ تنها به روابط دیپلماتیک محدود نمی‌شود، بلکه با سناریویی امنیتی مرتبط است که می‌تواند امنیت منطقه را به شدت تهدید کند.

حسین عمران، پژوهشگر امور استراتژیک و امنیت منطقه‌ای، در گفت‌وگو با رسانه‌ها تاکید کرد که وضعیت سوریه «امتداد مستقیم امنیت ملی عراق» است و هرگونه خلل در عمق سوریه فورا بر امنیت داخلی عراق تاثیر خواهد گذاشت.

عمران هشدار داد که در صورت فروپاشی نظام فعلی دمشق، جایگزین آن نه یک دولت مدنی یا اپوزیسیون دموکراتیک، بلکه قدرت‌گیری دوباره گروه‌های تروریستی مانند داعش و القاعده خواهد بود، گروه‌هایی که هنوز بخشی از عناصرشان فعال یا در زندان‌ها هستند.

به گفته او، نظام سوریه هرچند دارای ضعف‌هایی است، فعلا سد مهمی در برابر تروریسم و هرج‌ومرج گسترده است و کم‌ضررترین گزینه برای امنیت مرزهای عراق به شمار می‌آید.

سه تهدید اصلی علیه دمشق

عمران سه چالش بزرگ پیش روی حکومت سوریه را چنین برشمرد:

  • بازسازی توان گروه‌های تروریستی: حرکت این سازمان‌ها برای بازپس‌گیری قدرت.
  • وضعیت اجتماعی: محیط خسته و بی‌ثبات و اقلیت‌هایی که نگران آینده هستند.
  • فشار اسرائیل: پروژه‌های تقسیم و ایجاد مناطق حائل در جنوب و شمال کشور.

عمران هشدار داد که سقوط نظام یا فروپاشی امنیتی دمشق، عراق را نخستین قربانی خواهد کرد، با بازگشت انفجارها و نفوذ شبکه‌های پنهان تروریستی از مرزهای آسیب‌پذیر.

راهکار پیشنهادی

عمران پیشنهاد کرد بغداد برای جلوگیری از این سناریو، «رویکردی عقلانی» اتخاذ کند که شامل تقویت همکاری‌های اطلاعاتی با دمشق، تبادل اطلاعات پیشگیرانه، هماهنگی امنیتی دقیق در طول مرز و حمایت اقتصادی برای تثبیت ثبات باشد.

این پژوهشگر امنیتی تاکید کرد که این رویکرد «نه یک انتخاب ایدئولوژیک، بلکه تصمیمی منطقی برای پیشگیری از بحران» است.

نگرانی‌های اضافی

به گزارش رسانه‌ها، از جمله واشنگتن‌پست، طرح‌هایی برای ایجاد «دولت دروزی» در جنوب سوریه مطرح شده که می‌تواند تا مرزهای عراق پیشروی کند. علاوه بر تهدیدات مرزی، تحقیقات نیویورک‌تایمز از تنش و رقابت میان جناح‌های نظام سوریه خبر می‌دهد؛ ژنرال‌ها و فرماندهان اطلاعاتی سابق تلاش می‌کنند ثبات هر دولت جدید را مختل و کنترل مناطق را دوباره به دست گیرند. این درگیری‌ها ممکن است منجر به «کشوری شکست‌خورده» شود و به‌طور دائم برای عراق تهدید امنیتی ایجاد کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا