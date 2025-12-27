کییف زیر آتش موشکی؛ پیام میدانی روسیه در آستانه دیدار زلنسکی و ترامپ
کییف بامداد شنبه هدف حمله گسترده روسیه با موشکهای فراصوت، بالستیک و پهپادها قرار گرفت و برق ۳۲۰ هزار خانوار و گرمایش بیش از ۲۶۰۰ ساختمان قطع شد. این حمله همزمان با پیشروی روسیه در شرق اوکراین و در آستانه دیدار زلنسکی و ترامپ رخ داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کییف، پایتخت اوکراین، بامداد شنبه هدف حملات گسترده روسیه قرار گرفت. مقامات اوکراین پیشتر نسبت به احتمال حملات موشکی هشدار داده و نیروی هوایی در حالت آمادهباش کامل قرار داشت.
نیروهای روسیه همچنین در طول شب موج دیگری از حملات موشکی و پهپادی را در سراسر اوکراین انجام دادند و مناطقی از جمله چرنیهیف، میکولایف، خارکیف و ژیتومیر را هدف قرار دادند. این حملات همزمان با پیشروی پیوسته نیروهای روسیه در شرق اوکراین رخ داد؛ نیروهایی که هر هفته از تصرف روستاها و شهرکهای جدید خبر میدهند.
حجم حمله و تفاوت آن با پیشین
ویژگی بارز حمله روز شنبه، به ویژه در کییف، طولانی بودن آن برای چندین ساعت و استفاده از انواع تسلیحات با قدرت تخریبی بالا بود. این حمله مناطق وسیعی از پایتخت را در بر گرفت و دومین حمله مشابه طی ۴۸ ساعت گذشته محسوب میشود. شدت حمله باعث شد نیروی هوایی اوکراین سیستمهای دفاع هوایی خود را فعال و حالت آمادهباش در سراسر کشور اعلام کند.
زمان و نوع تسلیحات
صدای انفجارها در سراسر پایتخت برای ساعتها شنیده شد و با انفجار موشکها و پهپادها همراه بود. حمله در نخستین ساعات صبح آغاز شد و تا سپیدهدم ادامه داشت. رسانههای اوکراینی اعلام کردند روسیه در این حمله از موشکهای فراصوت «کینژال»، موشکهای بالستیک و پهپادها استفاده کرده است.
خسارات و تلفات
شهردار کیف، ویتالی کلیچکو، اعلام کرد هشت نفر در جریان حملات شبانه و صبحگاهی زخمی شدند. اداره شهر نیز گزارش داد که گرمایش بیش از ۲۶۰۰ ساختمان مسکونی، ۱۸۷ مهدکودک و ۱۳۸ مدرسه قطع شده و برق ۳۲۰ هزار خانوار نیز قطع شده است.
واکنشهای اوکراینی و منطقهای
اوکراین حالت آمادهباش هوایی در سراسر کشور اعلام کرد. یک کانال نظامی در تلگرام گزارش داد که موشکهای کروز و بالستیک در شهر مستقر شدهاند تا بخشی از سیستم دفاع هوایی فعالشده را تشکیل دهند. لهستان نیز به دلیل حملات روسیه در خاک اوکراین، فرودگاههای ژیشوف و لوبلین در جنوبشرقی کشور را بست.
چرایی زمانبندی حمله
این حمله یک روز پیش از دیداری رخ داد که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، اعلام کرده بود با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، جزئیات توافقی برای پایان دادن به جنگ تقریباً چهار ساله میان روسیه و اوکراین را بررسی خواهد کرد. کارشناسان معتقدند شدت و گستردگی حمله و خسارات واردشده به زیرساختهای پایتخت، پیامی میدانی پیش از نشست صلح بوده و طرفین را با واقعیتی دشوار مواجه کرده است، به ویژه که این حمله همزمان با پیشروی کند اما پیوسته نیروهای روسیه در شرق اوکراین انجام شد.
زلنسکی نیز به خبرنگاران اعلام کرد پیشنویس ۲۰ بندی در چارچوب تلاشهای ایالات متحده برای دستیابی به طرح صلح تاکنون ۹۰ درصد تکمیل شده است، اما مسئله اراضی همچنان مانع اصلی در مذاکرات دیپلماتیک برای پایان جنگ باقی مانده است.