در مقابل حمله تمام عیار قادر به دفاع از خود نیستیم

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «توماس سوسلی»، فرمانده ارتش سوئیس گفت که این کشور نمی‌تواند در مقابل حمله تمام عیار از خود دفاع کند و باید هزینه‌های نظامی خود را با توجه به تهدیدات فزاینده از سوی روسیه افزایش دهد.

وی در گفت‌وگو با روزنامه «ان‌ زد زد» گفت: « این کشور برای حملات عوامل غیردولتی به زیرساخت‌های حیاتی و حملات سایبری آماده است، اما ارتش آن هنوز با کمبودهای عمده تجهیزاتی مواجه است».

فرمانده ارتش سوئیس که در پایان سال از مقام خود کناره گیری می‌کند، اظهار داشت: «آنچه که ما نمی‌توانیم انجام دهیم دفاع در مقابل تهدیدات دور یا حملات همه جانبه به کشورمان است».

سوئیس در حال افزایش هزنیه‌های دفاعی، مدرن‌سازی توپخانه و سیستم‌های زمینی و همچنین جایگزینی جنگنده‌های قدیمی با جنگنده‌های اف-۳۵ «لاکهید مارتین» است.

