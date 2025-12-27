سناریوی جدید سعودی در یمن؛ جنگ زمینی یا ائتلاف تاکتیکی با انصارالله؟

به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، جنوب یمن بار دیگر صحنه تنش‌های جدی سیاسی و نظامی شده است؛ جایی که «شورای انتقالی جنوب» تلاش می‌کند با گسترش کنترل خود بر استان‌های نفت‌خیز حضرموت و المهره، گام‌های جدی به سمت احیای دولت یمن جنوبی بردارد. اقدامی که با واکنش شدید عربستان سعودی روبرو شده و احتمال بروز یک نبرد زمینی گسترده را افزایش داده است.

جنبش «انصارالله» که کنترل کامل شمال یمن را در اختیار دارد، با دقت تحولات جنوب را رصد می‌کند. منابع محلی و بین‌المللی تاکید دارند که شکاف میان نیروهای حامی دولت قانونی و شورای انتقالی، فرصت تازه‌ای برای انصارالله فراهم کرده است تا نفوذ خود را در جنوب افزایش دهد.

امارات متحده عربی که از شورای انتقالی حمایت می‌کند، به‌طور رسمی از تلاش‌های عربستان برای حفظ امنیت و ثبات یمن قدردانی کرده و پایبندی خود به ثبات کشور را اعلام کرده است. با این حال، شورای انتقالی عربستان را به انجام حملات هوایی علیه نیروهای خود متهم کرده؛ اتهامی که پرسش‌های جدی درباره هماهنگی ریاض و ابوظبی ایجاد کرده است و تاکنون واکنش رسمی عربستان دریافت نشده است.

کنترل حضرموت و المهره، با منابع نفتی غنی و موقعیت استراتژیک، شورای انتقالی را در موقعیت قوی اقتصادی و نظامی قرار داده است. با وجود درخواست‌های سعودی برای عقب‌نشینی، شورای انتقالی از خروج از این استان‌ها خودداری کرده و اعلام کرده است که مقابله با تروریسم، قطع خطوط تدارکاتی انصارالله و تأمین امنیت جنوب را ادامه خواهد داد.

رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، این اقدامات را «نقض آشکار مرجعیت‌های مرحله انتقالی» و تهدید مستقیم وحدت تصمیم‌گیری امنیتی و نظامی توصیف کرده و هشدار داده که ادامه این روند، ثبات جنوب کشور را به خطر می‌اندازد.

در همین حال، گزارش‌ها از پرواز جنگنده‌های سعودی و انجام حملات هشدارآمیز بر فراز استان المهره حکایت دارد؛ هرچند هنوز تأیید رسمی در این زمینه منتشر نشده است. روزنامه گاردین نیز از استقرار حدود ۲۰ هزار نیروی وابسته به «درع الوطن» در مرزها خبر داده است؛ نشانه‌ای از آمادگی عربستان برای مقابله احتمالی با شورای انتقالی.

در این میان، زمزمه‌هایی از احتمال همگرایی تاکتیکی میان عربستان و انصارالله به گوش می‌رسد؛ سناریویی که تحلیل‌گران آن را در چارچوب «همه چیز ممکن است» در سیاست یمن ارزیابی می‌کنند.

روسیه و جامعه بین‌المللی نسبت به تشدید تنش‌ها در جنوب یمن ابراز نگرانی کرده و خواستار خویشتنداری و گفت‌وگوی فراگیر شده‌اند. موضع آمریکا در این زمینه همچنان نامشخص است، اما هرگونه گسترش درگیری می‌تواند جبهه مخالف انصارالله را تضعیف و فرصت نفوذ این جنبش را در جنوب افزایش دهد.

به نظر می‌رسد تحولات اخیر، تهدیدی جدی برای وحدت سیاسی و امنیتی یمن و همزمان فرصتی بی‌سابقه برای جنبش انصارالله باشد؛ روندی که می‌تواند چشم‌انداز سیاسی و نظامی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.

