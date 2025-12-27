خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وقوع زلزله ۳.۴ ریشتری در سلیمانیه عراق

وقوع زلزله ۳.۴ ریشتری در سلیمانیه عراق
کد خبر : 1733554
لینک کوتاه کپی شد.

زلزله‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر سلیمانیه عراق را لرزاند.

به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، اداره کل هواشناسی و لرزه‌نگاری عراق صبح امروز -شنبه- گزارش داد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر منطقه‌ای در ۸۶ کیلومتری جنوب استان سلیمانیه عراق را لرزاند.

یک منبع در بیانیه‌ای به خبرگزاری شفق توضیح داد که این زمین‌لرزه توسط ایستگاه‌های لرزه‌نگاری این اداره ثبت شده است و نشان می‌دهد که مرکز آن در داخل مرزهای عراق و در عمق متوسط بوده که باعث محدود شدن دامنه آن شده است.

وی افزود که این زمین‌لرزه خفیف بوده و توسط تعدادی از شهروندان در مناطق نزدیک به محل وقوع آن احساس شده ، اما تلفات انسانی یا خسارات مادی نداشته است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا