وقوع زلزله ۳.۴ ریشتری در سلیمانیه عراق

به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، اداره کل هواشناسی و لرزه‌نگاری عراق صبح امروز -شنبه- گزارش داد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر منطقه‌ای در ۸۶ کیلومتری جنوب استان سلیمانیه عراق را لرزاند.

یک منبع در بیانیه‌ای به خبرگزاری شفق توضیح داد که این زمین‌لرزه توسط ایستگاه‌های لرزه‌نگاری این اداره ثبت شده است و نشان می‌دهد که مرکز آن در داخل مرزهای عراق و در عمق متوسط بوده که باعث محدود شدن دامنه آن شده است.

وی افزود که این زمین‌لرزه خفیف بوده و توسط تعدادی از شهروندان در مناطق نزدیک به محل وقوع آن احساس شده ، اما تلفات انسانی یا خسارات مادی نداشته است.

انتهای پیام/