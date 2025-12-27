تعطیلی ۲ فرودگاه در لهستان به دلایل امنیتی

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، مقامات لهستانی از تعطیلی فرودگاه‌های «لوبین» و گرزشوف» در شرق این کشور خبر دادند.

این مقامات با بیان اینکه این تصمیمی برای تضمین امنیت ملی اتخاذ شده، از ارائه جزئیات بیشتر درباره این اقدام استثنایی خودداری کردند.

سرویس کنترل ترافیک هوایی منطقه اطلاعات پرواز ورشو، که مسئول تنظیم ترافیک هوایی بر فراز خاک لهستان است، تایید کرد که این دو فرودگاه در ابتدا تا ساعت ۸ صبح به وقت محلی برای پرواز و فرود بسته خواهند ماند.

یک منبع در سرویس کنترل ترافیک هوایی اظهار داشت که این تعطیلی شامل مناطق کلیدی کنترل ترافیک هوایی در منطقه نیز می‌شود که نشان می‌دهد طیف گسترده‌ای از اقدامات امنیتی در حال انجام است.

