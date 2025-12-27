به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،شبکه عبری کان به نقل از برخی منابع آگاه از وجود اختلاف نظر میان واشنگتن و تل آویو در زمینه اولویت‌های مرحله دوم توافق غزه خبر داد.

این منابع گفتند که دولت آمریکا در حال اعمال فشار برای انتقال به مرحله دوم آتش بس از نیمه ماه آتی میلادی از طریق بازسازی نوار غزه همزمان با خلع سلاح حماس است.

بنا بر اعلام این منابع، از طرفی دیگر اسرائیل ترجیح می‌دهد خلع سلاح کامل حماس را در اولویت قرار دهد و پس از آن به مرحله بازسازی و ساخت و ساز پرداخته شود.

انتهای پیام/