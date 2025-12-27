خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گزینه‌های رژیم صهیونیستی در صورت شکست طرح خلع سلاح حزب‌الله

گزینه‌های رژیم صهیونیستی در صورت شکست طرح خلع سلاح حزب‌الله
کد خبر : 1733404
لینک کوتاه کپی شد.

مقامات ارشد رژیم صهیونیستی هشدار داده‌اند که در صورت ناکامی دولت لبنان در اجرای طرح خلع سلاح حزب‌الله، تل‌آویو آماده است اقدامات نظامی و امنیتی خود در لبنان را تشدید کند.

به گزارش ایلنا، مقامات ارشد رژیم صهیونیستی می‌گویند در صورت شکست دولت لبنان در اجرای طرح خلع سلاح حزب‌الله، تل‌آویو قصد دارد اقدامات خود را افزایش دهد. منابع عبری از جمله کانال ۱۳ تلویزیون این رژیم، اعلام کرده‌اند که «وضعیت جنگی در لبنان رو به شدت است و مسأله خلع سلاح حزب‌الله از دید اسرائیل بسیار فوری است»، همچنین انتظار می‌رود نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو این موضوع را با رئیس‌جمهور آمریکا مطرح کند.

نتانیاهو برای دیدار با دونالد ترامپ، به آمریکا سفر می‌کند و گزارش‌های تازه‌ای درباره تهدید موشکی ایران و وضعیت سلاح حزب‌الله همراه خود خواهد داشت. بر اساس گزارش کانال ۱۳، او پیش از موعد اعلام شده دولت لبنان در ۵ ژانویه درباره پایان مرحله اول خلع سلاح حزب‌الله در جنوب لبنان، از ترامپ خواهد خواست تا اجازه تشدید حملات اسرائیل در لبنان را صادر کند.

همچنین، روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت گزارش داد که کمتر از یک هفته تا پایان ضرب‌الاجل داخلی لبنان برای تکمیل مرحله اول خلع سلاح حزب‌الله باقی مانده است. یک مقام ارشد اسرائیلی به این روزنامه گفت: «دولت لبنان واقعا قصد دارد حزب‌الله را خلع سلاح کند، اما در این مسیر با دشواری مواجه است». او افزود: «خط مشی اسرائیل ادامه حضور نظامی و اجرای عملیات‌های امنیتی در منطقه است».

در همین حال، اسرائیل حملات هوایی خود به مناطق مختلف لبنان را ادامه می‌دهد و اهدافی را که آنها را عناصر حزب‌الله معرفی می‌کند، مورد حمله قرار می‌دهد. آخرین این حملات شامل «مجتمع‌های آموزشی نیروهای یگان رضوان» و انبارهای اسلحه در نقاط مختلف لبنان بود که ارتش اشغالگر آنها را «زیرساخت‌های تروریستی» معرفی کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا