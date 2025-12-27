به گزارش ایلنا به نقل از واع، وزارت خارجه عراق محکومیت شدید این کشور در به رسمیت شناختن «سومالی‌لند» از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و این اقدام را نقض آشکار حق حاکمیت و اصول قوانین بین‌المللی و سازمان ملل دانست.

این وزارتخانه، در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری عراق دریافت شد،ضمن محکومیت شدیدبه رسمیت شناختن آنچه سومالی‌لند نامیده می‌شود، این اقدام را نقض آشکار حاکمیت دولت و نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد دانست.

در این بیانیه آمده است: «عراق، به عنوان رئیس فعلی اتحادیه کشورهای عرب، تایید می‌کند که اعلامیه رژیم اشغالگر، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی است و تلاش‌ها برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند».

در بیانیه وزارت خارجه عراق افزوده شد: «جمهوری عراق همچنین معتقد است که چنین اقدامات نامشروعی، تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه شاخ آفریقا است و به پیچیده‌تر شدن شرایط منطقه‌ای و تشدید تنش‌ها کمک می‌کند».

