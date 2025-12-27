خبرگزاری کار ایران
عراق به رسمیت شناختن «سومالی‌لند» توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

وزارت خارجه عراق به رسمت شناختن سومالی‌لند توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از واع، وزارت خارجه عراق محکومیت شدید این کشور در به رسمیت شناختن  «سومالی‌لند» از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و این اقدام را نقض آشکار حق حاکمیت  و  اصول قوانین بین‌المللی  و سازمان  ملل دانست.

این وزارتخانه، در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری عراق دریافت شد،ضمن محکومیت شدیدبه رسمیت شناختن آنچه سومالی‌لند نامیده می‌شود،   این اقدام را نقض آشکار حاکمیت دولت و نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد دانست.

در این بیانیه آمده است: «عراق، به عنوان رئیس فعلی اتحادیه کشورهای عرب، تایید می‌کند که اعلامیه رژیم اشغالگر، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی است و تلاش‌ها برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند».

در بیانیه وزارت خارجه عراق افزوده شد: «جمهوری عراق همچنین معتقد است که چنین اقدامات نامشروعی، تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه شاخ آفریقا است و به پیچیده‌تر شدن شرایط منطقه‌ای و تشدید تنش‌ها کمک می‌کند».

 

