زلنسکی:
روسیه از بلاروس برای دور زدن پدافند اوکراین استفاده میکند
رئیسجمهور اوکراین گفت که روسیه از خاک بلاروس برای دور زدن پدافند کییف استفاده میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، روسیه را به استفاده از بلوکهای آپارتمانی معمولی در خاک متحد خود بلاروس برای حمله به اهداف اوکراینی و دور زدن پدافند کییف متهم کرده است.
رئیسجمهور اوکراین پس از دیداری با کارکنان نظامی در پلتفرم تلگرام نوشت: «ما متوجه شدهایم که روسها تلاش میکنند از طریق خاک بلاروس، مواضع دفاعی رهگیر ما را دور بزنند. این برای بلاروس خطرناک است».
این اظهارات زلنسکی روز گذشته -جمعه- در بحبوحه افشاگریهای کارشناسان اطلاعاتی مبنی بر اینکه مسکو احتمالا موشکهای هایپرسونیک جدید با قابلیت حمل کلاهک هستهای خود را در یک پایگاه هوایی سابق در شرق بلاروس مستقر کرده است، اقدامی که به عنوان تقویت تواناییهای روسیه برای هدف قرار دادن اهداف در اروپا تلقی میشود.