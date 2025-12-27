خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلنسکی:

روسیه از بلاروس برای دور زدن پدافند اوکراین استفاده می‌کند

روسیه از بلاروس برای دور زدن پدافند اوکراین استفاده می‌کند
کد خبر : 1733370
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور اوکراین گفت که روسیه از خاک بلاروس برای دور زدن پدافند کی‌یف استفاده می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، روسیه را به استفاده از بلوک‌های آپارتمانی معمولی در خاک متحد خود بلاروس برای حمله به اهداف اوکراینی و دور زدن پدافند کی‌یف متهم کرده است.

رئیس‌جمهور اوکراین پس از دیداری با کارکنان نظامی در پلتفرم تلگرام نوشت: «ما متوجه شده‌ایم که روس‌ها تلاش می‌کنند از طریق خاک بلاروس، مواضع دفاعی رهگیر ما را دور بزنند. این برای بلاروس خطرناک است».

این اظهارات زلنسکی روز گذشته -جمعه- در بحبوحه افشاگری‌های کارشناسان اطلاعاتی مبنی بر اینکه مسکو احتمالا موشک‌های هایپرسونیک جدید با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای خود را در یک پایگاه هوایی سابق در شرق بلاروس مستقر  کرده است، اقدامی که به عنوان تقویت توانایی‌های روسیه برای هدف قرار دادن اهداف در اروپا تلقی می‌شود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا