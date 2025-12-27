تایلند و کامبوج با توقف موقت درگیری مرزی موافقت کردند
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقامات امروز -شنبه- اعالام کردند که کامبوج و تایلند برای آتشبس فوری ۷۲ ساعته برای توقف درگیریهای مرزی ۳ هفتهای که دهها کشته و بسیاری مجروح بر جای گذاشت توافق کردند.
براساس گزارش دفتر نخست وزیر کامبوج، این توافق در بیانیهای مشترک پس از جلسه سومین کمیته ویژه عمومی مرزی به ریاست وزرای دفاع دو کشور اعلام شد.
آتشبس از ظهر امروز به وقت محلی آغاز خواهد شد.
براساس این توافق، هر دو طرف متعهد میشوند که تمام درگیریهای مسلحانه را متوقف کرده و از آتشافروزی بیدلیل، پیشروی نیروها یا تحرکات به سمت مواضع یکدیگر خودداری کنند.