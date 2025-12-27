خبرگزاری کار ایران
واکنش روسیه به اظهارات ترامپ درباره پیشنهادات زلنسکی

عضو کمیته قانون اساسی شورای فدراسیون (مجلس سنا) روسیه اعلام کرد رئیس‌جمهور آمریکا قصد ندارد از بحران اوکراین کناره‌گیری کند و هر پیشنهادی در این‌باره بدون تایید او بی‌ارزش است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، الکسی پوشکوف، عضو کمیته قانون اساسی شورای فدراسیون روسیه، امروز- شنبه- اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اجازه نخواهد داد بحران اوکراین بدون دخالت او در آینده نزدیک ادامه یابد.

بوشکوف در کانال خود در اپلیکیشن تلگرام نوشت: «واضح است که ترامپ قصد ندارد کنار بکشد و اجازه دهد بحران اوکراین بدون مداخله او پیش برود، حداقل نه در آینده نزدیک.»

این مقام روس با بیان اینکه ترامپ به شدت در بحران اوکراین دخیل است و نمی‌تواند از آن کناره‌گیری کند، تاکید کرد: «او نقش محوری برای خود در روند حل بحران رزرو کرده و باید این نقش را کامل کند.»

وی همچنین خاطرنشان کرد: «کناره‌گیری از این فرآیند به معنای شکست خواهد بود و بعید است که غرور او اجازه چنین چیزی را بدهد.»

پیش‌تر ترامپ اظهار کرده بود که هر پیشنهادی برای حل بحران اوکراین از سوی ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، «بی‌معنی و بی‌ارزش است مگر اینکه ابتدا مورد تأیید او قرار گیرد.»

ترامپ افزود: «من هیچ نقشی ندارم و نمی‌توانم هیچ کاری انجام دهم تا زمانی که ابتدا آن را تایید نکنم.»

