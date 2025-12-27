واکنش روسیه به اظهارات ترامپ درباره پیشنهادات زلنسکی
عضو کمیته قانون اساسی شورای فدراسیون (مجلس سنا) روسیه اعلام کرد رئیسجمهور آمریکا قصد ندارد از بحران اوکراین کنارهگیری کند و هر پیشنهادی در اینباره بدون تایید او بیارزش است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، الکسی پوشکوف، عضو کمیته قانون اساسی شورای فدراسیون روسیه، امروز- شنبه- اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اجازه نخواهد داد بحران اوکراین بدون دخالت او در آینده نزدیک ادامه یابد.
بوشکوف در کانال خود در اپلیکیشن تلگرام نوشت: «واضح است که ترامپ قصد ندارد کنار بکشد و اجازه دهد بحران اوکراین بدون مداخله او پیش برود، حداقل نه در آینده نزدیک.»
این مقام روس با بیان اینکه ترامپ به شدت در بحران اوکراین دخیل است و نمیتواند از آن کنارهگیری کند، تاکید کرد: «او نقش محوری برای خود در روند حل بحران رزرو کرده و باید این نقش را کامل کند.»
وی همچنین خاطرنشان کرد: «کنارهگیری از این فرآیند به معنای شکست خواهد بود و بعید است که غرور او اجازه چنین چیزی را بدهد.»
پیشتر ترامپ اظهار کرده بود که هر پیشنهادی برای حل بحران اوکراین از سوی ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، «بیمعنی و بیارزش است مگر اینکه ابتدا مورد تأیید او قرار گیرد.»
ترامپ افزود: «من هیچ نقشی ندارم و نمیتوانم هیچ کاری انجام دهم تا زمانی که ابتدا آن را تایید نکنم.»