سلاح خاموش مسکو؛ پهپادهایی که بدون ردیابی ضربه میزنند
مدیرکل مرکز علمی–تولیدی «اوشکوینیک»، از نقش تعیینکننده پهپادهای مجهز به فیبر نوری در انهدام تجهیزات نظامی اوکراین به ارزش میلیاردها دلار خبر داد و تأکید کرد که این فناوری به یکی از مؤثرترین ابزارهای میدانی نیروهای مسلح روسیه تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیسکایا گازتا، «الکسی چادایف» مدیرکل مرکز علمی–تولیدی «اوشکوینیک»، از نقش تعیینکننده پهپادهای مجهز به فیبر نوری در انهدام تجهیزات نظامی اوکراین به ارزش میلیاردها دلار خبر داد و تأکید کرد که این فناوری به یکی از مؤثرترین ابزارهای میدانی نیروهای مسلح روسیه تبدیل شده است.
چادایف در گفتوگو با خبرگزاری دولتی روسیه (تاس) اعلام کرد که پهپاد «کنیاژ واندال نووگورودسکی» در حال حاضر پهپاد اصلی فیبر نوری مورد استفاده ارتش روسیه و پرکاربردترین نمونه در این رده به شمار میرود. به گفته وی، این پهپادها در مجموع موجب نابودی تجهیزاتی شدهاند که ارزش آنها با امکانات نظامی دو ارتش اروپایی برابری میکند.
وی با اشاره به مزیتهای عملیاتی این پهپاد گفت: «اپراتور میتواند از زیر زمین آن را هدایت کند، بدون آنکه هیچ نشانهای از محل پرتاب قابل شناسایی باشد. این پهپادها از طریق سامانههای شناسایی رادیویی قابل رهگیری نیستند و دشمن تنها لحظاتی پیش از اصابت متوجه حمله میشود؛ موضوعی که به شکل چشمگیری تلفات اپراتورها را کاهش داده است».
چادایف تأکید کرد که حفظ جان اپراتورها، اولویت اصلی طراحان و سازندگان این سامانههاست.
به گفته مدیرکل «اوشکوینیک»، طی یکونیم سال گذشته این پهپادها دستخوش تغییرات بنیادین شدهاند و از نمونههای اولیه، تنها ساختار کلی باقی مانده است. تمامی اصلاحات بر اساس بازخورد مستقیم نیروهای حاضر در میدان نبرد انجام شده و از بهار گذشته، مأموریتهای جدیدی همچون تاکتیک «کمین» به قابلیتهای این پهپاد افزوده شده است؛ بهگونهای که پهپاد پس از فرود در نقطهای مشخص، منتظر رسیدن هدف میماند.
چادایف همچنین از بهروزرسانیهای گسترده فنی خبر داد که شامل افزایش برد پروازی، بهبود قرقرههای فیبر نوری و تولید نسخه شبانه پهپاد میشود. و
وی افزود: «یکی از مهمترین تحولات، جایگزینی قرقرههای مقاومتر است که اکنون بهجای چاپ سهبعدی، به روش قالبریزی صنعتی تولید میشوند. همچنین طراحی یک برد الکترونیکی یکپارچه، هزینههای تولید را بهطور قابل توجهی کاهش داده است».
مدیرکل «اوشکوینیک» با اشاره به تلاشهای اوکراین برای کپیبرداری از این فناوری گفت: «هرچند طرف اوکراینی حتی جلسات ویژهای برای توسعه این نوع پهپاد برگزار کرده، اما فاصله میان طرح و محصول نهایی همچنان زیاد است و نمونه روسی از نظر کارایی و اطمینانپذیری برتری محسوسی دارد».
چادایف در پایان اعلام کرد که طراحان این مرکز در حال توسعه نسلهای جدیدی از پهپادهای فیبر نوری هستند که قادر به هدف قرار دادن اهداف دوردست، از جمله انبارها، مراکز فرماندهی و خطوط تدارکاتی دشمن خواهند بود.
وی همچنین از تحویل یک قایق بدون سرنشین مجهز به فیبر نوری به منطقه عملیات خبر داد و افزود که راهکارهای نوآورانهای برای بهکارگیری این پهپادها در محیطهای دریایی و حتی زیر آب نیز طراحی شده است.