وزیر خارجه آلمان:

در حال حاضر قصد اعزام نیرو به غزه نداریم

در حال حاضر قصد اعزام نیرو به غزه نداریم
وزیر امور خارجه آلمان، اعلام کرد که آلمان در آینده‌ای قابل پیش‌بینی در یک نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده در غزه به عنوان بخشی از طرح صلح برای این بخش شرکت نخواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «یوهان وادفول»، وزیر امور خارجه آلمان، اعلام کرد که این کشور در آینده‌ای قابل پیش‌بینی در یک نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده در غزه به عنوان بخشی از طرح صلح برای این بخش شرکت نخواهد کرد.

وی افزود: «بسیاری نمی‌توانند تصور کنند که سربازان آلمانی در این منطقه خاص چنین کاری انجام دهند.»

فدفول در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این شامل آموزش و سازماندهی نیز می‌شود، ادامه داد: «ما در آینده‌ای قابل پیش‌بینی در نیروهای تثبیت‌کننده شرکت نخواهیم کرد.»

وی توضیح داد: «در حال حاضر، هیچ کس از ما انتظار ندارد که در یک مأموریت تثبیت‌کننده بین‌المللی شرکت کنیم.»

انتهای پیام/
