خلأ امنیتی در دفتر نتانیاهو؛ انتصاب بدون مجوز رسمی

به گزارش ایلنا، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از بروز تخلف امنیتی در دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خبر دادند.

شبکه اسرائیلی «کان» گزارش داد که دفتر بنیامین نتانیاهو، طی ماه‌های گذشته چند سخنگوی جدید را بدون دریافت مجوز و طبقه‌بندی امنیتی لازم به کار گرفته است؛ اقدامی که با توجه به حساسیت محل فعالیت آن‌ها، نگرانی‌های جدی امنیتی ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، این افراد فعالیت خود را در دفتر نخست‌وزیری در قدس اشغالی آغاز کرده‌اند، در حالی که هنوز مراحل رسمی بررسی و تأیید امنیتی را طی نکرده بودند. به دلیل همین خلأ امنیتی، تدابیر فوق‌العاده‌ای برای کنترل آن‌ها اتخاذ شد، به‌طوری که برای هر یک از این کارکنان، یک محافظ شخصی به‌صورت تقریباً دائمی تعیین شد.

شبکه «کان» افزود که محافظان امنیتی، این افراد را حتی هنگام کار با رایانه‌ها به‌طور نزدیک زیر نظر داشتند تا از هرگونه رفتار مشکوک یا احتمال نشت اطلاعات جلوگیری شود. این نظارت سخت‌گیرانه به حدی بوده که رفت‌وآمد آن‌ها در راهروها و حتی مراجعه به سرویس‌های بهداشتی نیز با همراهی محافظ انجام می‌شده است.

طبق این گزارش، مجوز امنیتی این سخنگویان تنها پس از گذشت چند ماه از آغاز به کارشان و به‌صورت «عطف به ماسبق» صادر شد؛ آن هم پس از انجام بررسی‌های امنیتی که می‌بایست پیش از استخدام انجام می‌گرفت.

شبکه «کان» همچنین اعلام کرد که دست‌کم در یک مورد، این روند با موافقت «زیف آگمون» سخنگوی سیاسی نتانیاهو، انجام شده است؛ فردی که اخیراً به این سمت منصوب شده و بنا بر گزارش‌ها، در صورت نبود تحولات غیرمنتظره، به‌زودی به‌عنوان رئیس دفتر نخست‌وزیر نیز منصوب خواهد شد.

در همین حال، شبکه «۱۲» تلویزیون اسرائیل در گزارشی جداگانه از بازداشت یک شهرک‌نشین اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران خبر داد. بنا بر اعلام این رسانه، فرد بازداشت‌شده پیش‌تر از منزل «نفتالی بنت« نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی، تصویربرداری کرده و هم‌زمان به‌عنوان نیروی خدماتی در دفتر رئیس ستاد ارتش این رژیم در مجموعه «کریاه» در تل‌آویو مشغول به کار بوده است.

این تحولات، بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره سطح رعایت پروتکل‌های امنیتی در نهادهای حساس رژیم صهیونیستی مطرح کرده است.

