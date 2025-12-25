ترکیب جنجالی کمیته تحلیف ممدانی با چهرههای ضد اسرائیل
شهردار منتخب نیویورک، شماری از فعالان سرشناس منتقد و مخالف اسرائیل را به عضویت کمیته برگزاری مراسم تحلیف خود درآورد.
به گزارش ایلنا، «زهران ممدانی» شهردار منتخب نیویورک، شماری از فعالان سرشناس منتقد و مخالف اسرائیل را به عضویت کمیته برگزاری مراسم تحلیف خود درآورد.
بر اساس این گزارش، مراسم تحلیف ممدانی قرار است اول ژانویه در مرکز منهتن برگزار شود و ترکیب کمیته برگزارکننده آن بازتابدهنده رویکرد سیاسی و اجتماعی وی عنوان شده است.
در میان اعضای این کمیته، «ریچل»، چهره شناختهشده حوزه کودکان در یوتیوب که در سالهای اخیر بهطور علنی از مسأله فلسطین حمایت کرده، حضور دارد. همچنین «بت میلر»، مدیر سیاسی سازمان «صدای یهودی برای صلح»، و «سینتیا نیکسون»، بازیگر سابق و فعال سیاسی جریان چپ رادیکال و منتقد سیاستهای اسرائیل، به این کمیته پیوستهاند.
علاوه بر این، «فیلیسا ویزدوم»، رئیس گروه سیاسی مترقی «دستورکار یهودی نیویورک» از دیگر اعضای کمیته تحلیف شهردار منتخب نیویورک معرفی شده است.
این انتصابات از هماکنون واکنشهایی را در محافل سیاسی و رسانهای آمریکا برانگیخته و بهعنوان نشانهای از جهتگیری سیاسی ممدانی در آستانه آغاز رسمی دوره مدیریتش تلقی میشود.