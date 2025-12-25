کنترل یک شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتیم

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که نیروهایش کنترل شهرک «سویاتو-پوکروفسکویه» در جمهوری خلق دونتسک را به دست گرفتند.

این وزارتخانه در بیانیه خود اعلام کرد: « نیروهای پدافند هوایی روسیه شش بمب هدایت‌شونده، یک موشک هیمارس و ۴۷۲ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده‌اند».

در این بیانیه افزوده شد: «نیروهای روسی همچنین فرودگاه، زیرساخت‌های بندری و تاسیسات انرژی که از فعالیت‌های نیروهای مسلح اوکراین پشتیبانی می‌کنند را هدف قرار دادند».





انتهای پیام/