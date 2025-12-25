وزارت دفاع روسیه:
کنترل یک شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتیم
وزارت دفاع روسیه از به دست گیری کنترل یک شهرک دیگر در اوکراین خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که نیروهایش کنترل شهرک «سویاتو-پوکروفسکویه» در جمهوری خلق دونتسک را به دست گرفتند.
این وزارتخانه در بیانیه خود اعلام کرد: « نیروهای پدافند هوایی روسیه شش بمب هدایتشونده، یک موشک هیمارس و ۴۷۲ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردهاند».
در این بیانیه افزوده شد: «نیروهای روسی همچنین فرودگاه، زیرساختهای بندری و تاسیسات انرژی که از فعالیتهای نیروهای مسلح اوکراین پشتیبانی میکنند را هدف قرار دادند».