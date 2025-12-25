به گزارش ایلنا به نقل از تاس، دفتر مطبوعاتی سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که این سرویس مجموعه‌ای از حملات تروریستی در منطقه «کالوگا»، از جمله حمله به یک مرکز ذخیره گاز فدرال، که توسط سرویس‌های ویژه اوکراین طراحی شده بود را خنثی کرده است.

در بیانیه این سرویس اعلام شد: «سرویس امنیت فدرال مجموعه‌ای از اقدامات تروریستی را که توسط سرویس‌های ویژه اوکراین در منطقه کالوگا طراحی شده بود، خنثی کرده است».

سرویس امنیت فدرال روسیه اشاره کرد: «در نتیجه اقدامات انجام شده، یک ساکن کالوگا متولد ۱۹۷۶ و اهل زاپوروژیه به عنوان فردی که قصد داشت به دستور سرویس‌های ویژه اوکراین، مواد منفجره دست‌ساز را در یک مرکز ذخیره گاز فدرال و یک پارکینگ شرکت دفاعی منفجر کند، شناسایی شد».

در گزارش این سرویس افزوده شد: «در جریان تلاش برای دستگیری این فرد، وی مقاومت مسلحانه کرد و در نتیجه تبادل آتش کشته شد».

