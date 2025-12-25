خبرگزاری کار ایران
پکن:

پنتاگون سیاست دفاعی چین را تحریف می‌کند

امروز -پنج‌شنبه- ایالات متحده را به تحریف سیاست دفاعی خود در تلاش برای جلوگیری از بهبود روابط پکن و دهلی نو متهم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، چین امروز -پنج‌شنبه- ایالات متحده را به تحریف سیاست دفاعی خود در تلاش برای جلوگیری از بهبود روابط پکن و دهلی نو متهم کرد.

«لین جیان»، سخنگوی وزارت ‌خارجه چین، در یک نشست خبری گفت که پکن روابط خود با هند را از منظر استراتژیک و بلندمدت می‌بیند.

وی افزود که مسئله مرز موضوعی بین چین و هند است و «ما با هر کشوری که در مورد این موضوع قضاوت می‌کند، مخالفیم».

پنتاگون روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد که چین «احتمالاً به دنبال بهره‌برداری از کاهش تنش ... برای تثبیت روابط دوجانبه و جلوگیری از تعمیق روابط ایالات متحده و هند است».

 

