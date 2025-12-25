سقوط یک بالگرد در کوه کلیمانجارو ۵ کشته برجای گذاشت

خبرگزاری کار ایران
سازمان هواپیمایی کشوری تانزانیا امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که یک بالگرد در کوه کلیمانجارو سقوط کرد و پنج نفر کشته شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سازمان هواپیمایی کشوری تانزانیا امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که یک بالگرد در کوه کلیمانجارو سقوط کرد و پنج نفر کشته شدند.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که این هواپیما در حال انجام ماموریت نجات پزشکی بوده است.

سازمان هواپیمایی کشوری تانزانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این بالگرد روز چهارشنبه در نزدیکی کمپ بارافو در این کوه سقوط کرد.

روزنامه موانانچی و تلویزیون شرق آفریقا به نقل از رئیس پلیس منطقه کلیمانجارو، گزارش دادند که این بالگرد در حال انجام ماموریت نجات پزشکی بوده است.

 

