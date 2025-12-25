دستگیری ۱۱۵ مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش در ترکیه
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دفتر دادستانی کل استانبول اعلام کرد که مقامات ترکیه ۱۱۵ مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش را که گفته میشود قصد انجام حملاتی در جشنهای کریسمس و سال نو در این کشور را داشتند، دستگیر کردهاند.
دفتر دادستانی در ایکس اعلام کرد که پلیس استانبول اطلاعاتی به دست آورده است که نشان میدهد اعضای داعش در ترکیه، به ویژه علیه غیرمسلمانان، در جشنهای کریسمس و سال نو حملاتی را برنامهریزی کردهاند.
در این بیانیه آمده است که پلیس به ۱۲۴ مکان در استانبول حمله کرده و ۱۱۵ نفر از ۱۳۷ مظنونی را که به دنبالشان بودند، دستگیر کرده است.
در این بیانیه آمده است که چندین تپانچه و مهمات نیز کشف و ضبط شده است.