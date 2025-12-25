درگیری مسلحانه در مرز تاجیکستان و افغانستان چندین کشته بر جای گذاشت
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان امروز -پنجشنبه- گزارش داد که درگیری مسلحانه در مرز تاجیکستان و افغانستان منجر به تلفات جانی شده است.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان در بیانیهای توضیح داد که این درگیری روز چهارشنبه بین تروریستهایی که از افغانستان به تاجیکستان نفوذ کرده بودند و نیروهای مرزبانی تاجیکستان رخ داده است.
طبق این بیانیه، عملیاتی که توسط مرزبانان تاجیکستان انجام شد منجر به کشته شدن سه عضو این سازمان تروریستی شد که سهشنبه شب به طور غیرقانونی از مرز در شهرستان شمسالدین شاهین استان ختلان در جنوب غربی تاجیکستان، هممرز با افغانستان، عبور کرده بودند و در آنجا مقاومت مسلحانه کردند و خنثی شدند.
این بیانیه میافزاید که دو مرزبان تاجیک در این درگیری کشته شدند.