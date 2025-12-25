به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کره شمالی ‌ورود ‌یک زیردریایی هسته‌ای آمریکایی به کره جنوبی را محکوم کرد و آن را یک تهدید امنیتی جدی برای شبه‌جزیره کره خواند.

این بیانیه وزارت دفاع کره شمالی در واکنش به ورود زیردریایی تهاجمی هسته‌ای کلاس لس‌آنجلس، یو‌اس‌اس گرینویل، به پایگاه دریایی در بوسان، حدود ۳۳۰ کیلومتری جنوب شرقی سئول، در سه‌شنبه گذشته، به گفته نیروی دریایی کره جنوبی، برای تجدید تدارکات و استراحت خدمه منتشر شد.

این وزارتخانه اعلام کرد که حضور مکرر دارایی‌های استراتژیک ایالات متحده اقدامی خطرناک است که باعث بی‌ثباتی و تشدید تنش‌های نظامی در شبه جزیره و منطقه می‌شود و خاطرنشان کرد که ایالات متحده در تلاش خود برای ایجاد یک عنصر خطرناک بی‌ثباتی هسته‌ای در محیط امنیتی کره شمالی صریح‌تر شده است.

در این بیانیه همچنین به تأکید اخیر واشنگتن بر «بازدارندگی گسترده» خود در برابر سئول و حمایتش از طرح سئول برای دستیابی به زیردریایی‌های هسته‌ای اشاره شده و ایالات متحده را متهم کرده است که با تبدیل اتحاد نظامی خود با سئول به یک بلوک هسته‌ایِ دارای بن‌بست که سلاح‌های هسته‌ای را به اشتراک می‌گذارد، در دستیابی به یک مزیت استراتژیک به «سطح بحرانی» نزدیک می‌شود.

