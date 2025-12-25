خبرگزاری کار ایران
ناکامی گارد ساحلی آمریکا در توقیف نفت‌کش ونزوئلا؛ ماجرا چیست؟

وب‌سایت تخصصی ردیابی نفتکش‌ها «تانکر ترکرز» اعلام کرد نفت‌کش «کلی» با پرچم پاناما که هفته گذشته ونزوئلا را ترک کرده بود، پس از عملیات توقیف آمریکا، بدون تخلیه محموله خود به آب‌های ساحلی ونزوئلا بازگشت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وب‌سایت تخصصی ردیابی نفتکش‌ها، «تانکر ترکرز»، اعلام کرد نفت‌کش «کلی» با پرچم پاناما که هفته گذشته ونزوئلا را ترک کرده بود، پس از اقدام آمریکا برای توقیف نفت‌کش‌ها، به آب‌های ساحلی این کشور بازگشت.

به گزارش این وب‌سایت، نفت‌کش «کلی» که با اسکورت نیروی دریایی ونزوئلا حرکت می‌کرد، بدون تخلیه محموله خود به نزدیکی بندر آموای، از بنادر مهم نفتی ایالت فالکون در غرب ونزوئلا، بازگشته است.

این بازگشت پس از توقیف نفت‌کش «سنچریز» با محموله ۱.۹ میلیون بشکه نفت خام سنگین توسط آمریکا صورت گرفت. نفت‌کش‌های «سنچریز» و «کلی» هفته گذشته به‌طور همزمان و با پرچم پاناما حرکت کرده و توسط نیروی دریایی ونزوئلا اسکورت می‌شدند. «کلی» متعلق به شرکت هنگ‌کنگی «سنچریز شیپینگ» است.

تانکر ترکرز اعلام کرد بیش از ۱۲ نفت‌کش دیگر حامل محموله‌های نفتی در ونزوئلا در انتظار دستورالعمل مالکان خود هستند.

پیش از این، نفت‌کش «اسکیپر» نخستین کشتی توقیف شده توسط گارد ساحلی آمریکا بود. در همین زمینه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد واشنگتن ممکن است محموله نفتی توقیف‌شده را نگه دارد یا به فروش برساند و کشتی‌های توقیف‌شده نیز در اختیار آمریکا باقی خواهند ماند.

ترامپ همچنین اعلام کرده بود که این اقدام در چارچوب محاصره همه کشتی‌های تحت تحریم که به ونزوئلا وارد یا از آن خارج می‌شوند، انجام شده است.

در واکنش به این اقدامات، وزیر امور خارجه پاناما گفت برخی از نفت‌کش‌های توقیف‌شده توسط آمریکا قوانین دریایی این کشور را رعایت نکرده‌اند.

همچنین مجلس ملی ونزوئلا، تحت کنترل حزب حاکم، قانونی با عنوان «قانون تضمین آزادی کشتیرانی و تجارت در برابر دزدی دریایی، محاصره و دیگر اقدامات غیرقانونی بین‌المللی» تصویب کرد. بر اساس این قانون، افرادی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در تأمین مالی یا ترویج چنین اقداماتی نقش داشته باشند، ممکن است تا ۲۰ سال حبس شوند.

این اقدام در پی عملیات اخیر گارد ساحلی آمریکا علیه نفتکش‌های حامل نفت ونزوئلا انجام شده است.

