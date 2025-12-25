خبرگزاری کار ایران
«دوستی شکست‌ناپذیر»؛ پوتین سال نو را به کیم تبریک گفت

رئیس‌جمهور روسیه در پیامی تبریک به رهبر کره‌شمالی به مناسبت سال نوی میلادی، از آنچه «دوستی شکست‌ناپذیر» میان این دو کشور توصیف کرده، تمجید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در پیامی به مناسبت سال نو به  کیم جونگ‌اون، رهبر کره‌شمالی، از آنچه «دوستی شکست‌ناپذیر» میان روسیه و کره شمالی توصیف کرده، تمجید کرد.

پوتین در این پیام که هفته گذشته به پیونگ‌یانگ ارسال شد، از کمک نظامی کره‌شمالی به مسکو در تلاش‌های جنگی علیه اوکراین تقدیر کرد و گفت این همکاری، «همپیمانی نظامی» میان دو کشور را اثبات کرده است.

طبق گزارش خبرگزاری رسمی کره‌شمالی، پوتین در این پیام نوشته است: «ورود قهرمانانه نیروهای ارتش مردمی کره در نبرد برای آزادسازی منطقه کورسک از اشغالگران و فعالیت‌های بعدی مهندسان کره‌ای در خاک روسیه، به‌وضوح دوستی شکست‌ناپذیر میان ما را نشان داده است.»

وی همچنین افزود که مفاد «معاهده تاریخی درباره شراکت استراتژیک جامع» که طی سفرش به پیونگ‌یانگ در ژوئن سال گذشته به امضا رسید، «با تلاش‌های مشترک ما به اجرا درآمده است».

پوتین در پایان تأکید کرد که روابط قوی بین پیونگ‌یانگ و مسکو «در ایجاد نظامی عادلانه در جهان چندقطبی» نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

