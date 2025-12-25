نتانیاهو و ترامپ در دل بمبافکن B-2؛ پیام مستقیم به ایران!+ ویدئو
دفتر رسانهای نخستوزیر اسرائیل ویدئویی با فناوری هوش مصنوعی منتشر کرد که رترامپ و نتانیاهو را در داخل بمبافکن آمریکایی B-2 نشان میدهد؛ اقدامی نمادین که نگرانیها از حمله احتمالی علیه سامانههای موشکی ایران را شدت بخشیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، حساب رسمی دفتر رسانهای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در شبکه اجتماعی اینستاگرام، ویدئویی منتشر کرده است که با استفاده از فناوری هوش مصنوعی تولید شده و نتانیاهو و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، را در داخل بمبافکن رادارگریز آمریکایی B-2 به تصویر میکشد؛ بمبافکنی که واشنگتن در جریان جنگ ۱۲روزه برای هدف قرار دادن تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی ایران از آن استفاده کرده بود.
دفتر نتانیاهو در بیانیهای، ساخت این ویدئو با بهرهگیری از هوش مصنوعی را تأیید کرده، اما از ارائه توضیحات بیشتر درباره چرایی و زمان انتشار آن در یک حساب رسمی خودداری کرده است.
انتشار این ویدئو همزمان با گزارشهای رسانهای صورت میگیرد که حاکی از تلاش نتانیاهو برای جلب حمایت و دریافت چراغ سبز از ترامپ در جریان سفر پیشروی او به ایالات متحده است؛ حمایتی که بنا بر این گزارشها، میتواند زمینهساز حملهای جدید علیه ایران باشد؛ حملهای که این بار سامانه موشکهای بالستیک ایران را هدف قرار میدهد؛ توانمندی راهبردیای که به گفته مقامات صهیونیستی، به یکی از اصلیترین نگرانیهای تلآویو تبدیل شده است.