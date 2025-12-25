خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نتانیاهو و ترامپ در دل بمب‌افکن B-2؛ پیام مستقیم به ایران!+ ویدئو

نتانیاهو و ترامپ در دل بمب‌افکن B-2؛ پیام مستقیم به ایران!+ ویدئو
کد خبر : 1732700
لینک کوتاه کپی شد.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر اسرائیل ویدئویی با فناوری هوش مصنوعی منتشر کرد که رترامپ و نتانیاهو را در داخل بمب‌افکن آمریکایی B-2 نشان می‌دهد؛ اقدامی نمادین که نگرانی‌ها از حمله احتمالی علیه سامانه‌های موشکی ایران را شدت بخشیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، حساب رسمی دفتر رسانه‌ای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در شبکه اجتماعی اینستاگرام، ویدئویی منتشر کرده است که با استفاده از فناوری هوش مصنوعی تولید شده و نتانیاهو و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را در داخل بمب‌افکن رادارگریز آمریکایی B-2 به تصویر می‌کشد؛ بمب‌افکنی که واشنگتن در جریان جنگ ۱۲روزه برای هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از آن استفاده کرده بود.

حجم ویدیو: 0.98M | مدت زمان ویدیو: 00:00:06 دانلود ویدیو

دفتر نتانیاهو در بیانیه‌ای، ساخت این ویدئو با بهره‌گیری از هوش مصنوعی را تأیید کرده، اما از ارائه توضیحات بیشتر درباره چرایی و زمان انتشار آن در یک حساب رسمی خودداری کرده است.

انتشار این ویدئو هم‌زمان با گزارش‌های رسانه‌ای صورت می‌گیرد که حاکی از تلاش نتانیاهو برای جلب حمایت و دریافت چراغ سبز از ترامپ در جریان سفر پیش‌روی او به ایالات متحده است؛ حمایتی که بنا بر این گزارش‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز حمله‌ای جدید علیه ایران باشد؛ حمله‌ای که این بار سامانه موشک‌های بالستیک ایران را هدف قرار می‌دهد؛ توانمندی راهبردی‌ای که به گفته مقامات صهیونیستی، به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های تل‌آویو تبدیل شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا