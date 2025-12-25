خبرگزاری کار ایران
آزمایش موشک «سطح‌به‌هوا»ی دوربرد کره‌شمالی با نظارت کیم

خبرگزاری مرکزی کره شمالی اعلام کرد رهبر این کشور بر آزمایش یک موشک سطح‌به‌هوای ارتفاع‌بالا در نزدیکی ساحل شرقی نظارت داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، خبرگزاری مرکزی کره‌شمالی اعلام کرد کیم جونگ‌اون، رهبر این کشور، بر آزمایش پرتاب یک موشک سطح‌به‌هوای دوربرد در یک پایگاه آزمایشی در نزدیکی ساحل شرقی نظارت داشته است.

به گزارش این خبرگزاری، این آزمایش که با هدف ارزیابی فناوری‌های راهبردی تسلیحاتی و در راستای توسعه نسل جدیدی از موشک‌های ارتفاع‌بالا انجام شد، با موفقیت همراه بوده و اهداف هوایی را در فاصله ۲۰۰ کیلومتری منهدم کرده است.

این خبرگزاری افزود کیم جونگ‌اون همچنین از روند ساخت یک زیردریایی با وزن ۸۷۰۰ تُن که با انرژی هسته‌ای کار می‌کند و توان شلیک موشک‌های سطح‌به‌هوا را دارد، بازدید کرده است؛ با این حال، محل و زمان این بازدید اعلام نشده است.

بر اساس این گزارش، پروژه ساخت این زیردریایی در چارچوب تلاش‌های حزب حاکم کره‌شمالی برای نوسازی نیروی دریایی قرار دارد و یکی از پنج سیاست اصلی این حزب برای توسعه توانمندی‌های دفاعی به شمار می‌رود.

کیم جونگ‌اون در این مراسم گفته است که توسعه همه‌جانبه توان هسته‌ای و نوسازی نیروی دریایی، با توجه به اینکه «جهان کنونی به هیچ‌وجه به سمت صلح گرایش ندارد»، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

کیم همچنین هشدار داد برنامه کره‌جنوبی برای توسعه یک زیردریایی هسته‌ایـ که به گفته او در چارچوب مذاکرات با واشنگتن دنبال می‌شودـ تنش‌ها در شبه‌جزیره کره را تشدید کرده و خطری برای امنیت ملی به شمار می‌رود که مستلزم اتخاذ اقدام متقابل است.

در بیانیه‌ای جداگانه، رسانه‌های رسمی کره‌شمالی ورود اخیر یک زیردریایی هسته‌ای آمریکا به بندری در کره‌جنوبی را «تشدید تنش‌های نظامی» در شبه‌جزیره کره و منطقه توصیف کردند.

کره‌شمالی همچنین پیشتر در همین هفته اعلام کرده بود که ژاپن نیز نشانه‌هایی از تمایل به دستیابی به سلاح هسته‌ای از خود بروز داده است؛ اقدامی که به گفته پیونگ‌یانگ، با تحرکات کره‌جنوبی برای توسعه زیردریایی هسته‌ای تشویق می‌شود.

