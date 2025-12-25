واشنگتن بر محاصره دو ماهه صادرات نفت ونزوئلا متمرکز شده است

به گزارش ایلنا، یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که کاخ سفید دستور داده است تمرکز نیروهای نظامی این کشور به‌طور تقریباً کامل بر اعمال نوعی «محاصره» علیه صادرات نفت ونزوئلا به مدت دو ماه معطوف شود.

به گفته این مقام آمریکایی، این اقدام در چارچوب تشدید فشارهای اقتصادی بر دولت کاراکاس صورت می‌گیرد.

وی افزود که گزینه‌های نظامی علیه ونزوئلا همچنان روی میز قرار دارد، اما در مقطع کنونی «اولویت اصلی، اعمال فشار اقتصادی حداکثری» است.

بر اساس این گزارش، دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا سیاست هدف‌گیری مستقیم بخش انرژی ونزوئلا را در دستور کار قرار داده و در همین راستا، کنترل و توقیف نفتکش‌های حامل نفت ونزوئلا در دریای کارائیب را تشدید کرده است. واشنگتن این اقدام‌ها را با ادعای «مبارزه با قاچاق مواد مخدر» توجیه می‌کند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که «ساموئل مونکادا» نماینده ونزوئلا در سازمان ملل متحد پیش‌تر هشدار داده بود که کشورش «نخستین هدف» یک طرح گسترده‌تر آمریکایی است. به گفته وی، آمریکا تلاش می‌کند ونزوئلا را در وضعیت بی‌ثبات و چندپاره نگه دارد تا زمینه را برای «تهاجم مرحله‌به‌مرحله» فراهم کند.

مونکادا همچنین تلاش‌های دولت آمریکا برای مشروع جلوه دادن این اقدام‌ها با استناد به قواعد حقوق جنگ را «بی‌اساس و مضحک» توصیف کرده و تأکید کرده است که این اقدام‌ها هیچ‌گونه وجاهت حقوقی در چارچوب حقوق بین‌الملل ندارد.