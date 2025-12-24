خبرگزاری کار ایران
اسرائیل ۳۵۰ میلیارد شکل برای خودکفایی تسلیحاتی هزینه می‌کند

کد خبر : 1732693
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم قصد دارد طی ۱۰ سال آینده حدود ۳۵۰ میلیارد شکل (معادل ۱۱۰ میلیارد دلار) برای ایجاد و توسعه صنعت تسلیحاتی مستقل هزینه کند.

به گزارش ایلنا، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم قصد دارد طی ۱۰ سال آینده حدود ۳۵۰ میلیارد شکل (معادل ۱۱۰ میلیارد دلار) برای ایجاد و توسعه صنعت تسلیحاتی مستقل هزینه کند.

نتانیاهو امروز -چهارشنبه- با اشاره به این برنامه گفت که هدف از این اقدام «حرکت به‌سوی تسلیح مستقل و کاهش وابستگی به هر طرف خارجی، حتی دوستان» است.

وی با این حال تأکید کرد که اسرائیل همچنان دریافت برخی تأمین‌های اساسی را ادامه خواهد داد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نسبت به احتمال رویارویی جدید با ایران هشدار داده و اعلام کرده است چنین سناریویی می‌تواند ده‌ها میلیارد شکل هزینه به همراه داشته باشد و به کاهش «دردناک» بودجه وزارتخانه‌های دولتی منجر شود.

 

 

