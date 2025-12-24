خبرگزاری کار ایران
اسپانیا بزرگ‌ترین خرید سامانه پاتریوت را نهایی کرد

اسپانیا بزرگ‌ترین خرید سامانه پاتریوت را نهایی کرد
شرکت آمریکایی «ریتیون» اعلام کرد که در مناقصه تأمین چهار سامانه موشکی پدافند هوایی «پاتریوت» برای اسپانیا برنده شده است.

به گزارش ایلنا، شرکت آمریکایی «ریتیون» اعلام کرد که در مناقصه تأمین چهار سامانه موشکی پدافند هوایی «پاتریوت» برای اسپانیا برنده شده است.

این قرارداد، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارزش داشته و بزرگ‌ترین خرید این سامانه توسط مادرید به شمار می‌رود.

بر اساس بیانیه منتشرشده توسط این شرکت، تحویل این سامانه‌ها در چارچوب برنامه «فروش‌های نظامی خارجی» دولت آمریکا انجام خواهد شد. این قرارداد شامل تأمین رادار، سامانه فرماندهی و کنترل، پرتابگرها، تجهیزات پشتیبانی و ابزارهای آزمایشی لازم برای حفظ آمادگی عملیاتی این سامانه‌های موشکی است.

ریتیون همچنین اعلام کرد که در اجرای این قرارداد با شرکت‌های دفاعی اسپانیایی، از جمله شرکت «سنر»، همکاری خواهد داشت که در راستای برنامه زنجیره تأمین جهانی سامانه‌های پاتریوت صورت می‌گیرد.

طبق اعلام این شرکت، در سال ۲۰۲۵ کشورهایی از جمله آلمان، هلند و رومانی نیز درخواست‌هایی برای افزایش ذخایر سامانه‌های پاتریوت خود ارائه کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر، این سامانه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی دفاع هوایی در ۱۹ کشور جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

 

