به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر عراق گفت که خلع سلاح یک تصمیم عراقی است و عراق با دخالتی از سوی خارجی‌‌ها در این خصوص مخالف است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، وی افزود که مرجعیت دینی بر انحصار سلاح به دست حکومت تاکید دارد و ما نیز به آن ایمان داریم.

العامری تصریح کرد که انحصار سلاح در دست حکومت به پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی و تحقق حاکمیت ملی به صورت کامل مرتبط است.

دبیرکل سازمان بدر اشاره کرد که انحلال الحشد الشعبی شایعه است و ما این را نخواهیم پذیرفت.

