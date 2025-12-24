خبرگزاری کار ایران
انحصار سلاح در دست حکومت به پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی مرتبط است

دبیرکل سازمان بدر عراق گفت که خلع سلاح یک تصمیم عراقی است و عراق با دخالتی از سوی خارجی‌‌ها در این خصوص مخالف است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر عراق گفت که خلع سلاح یک تصمیم عراقی است و عراق با دخالتی از سوی خارجی‌‌ها در این خصوص مخالف است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، وی افزود که مرجعیت دینی بر انحصار سلاح به دست حکومت تاکید دارد و ما نیز به آن ایمان داریم.

العامری تصریح کرد که انحصار سلاح در دست حکومت به پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی و تحقق حاکمیت ملی به صورت کامل مرتبط است.

دبیرکل سازمان بدر اشاره کرد که انحلال الحشد الشعبی شایعه است و ما این را نخواهیم پذیرفت.

