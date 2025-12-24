خبرگزاری کار ایران
روابط با روسیه وارد مرحله جدیدی شده است
وزیرخارجه دولت موقت سوریه گفت که دمشق به دنبال ایجاد روابط متعادل با همه کشورها است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «اسعد الشیبانی»، وزیر خارجه دولت موقت سوریه، در جریان مذاکرات با «سرگئی لاوروف»، همتای روس خود، گفت که روابط سوریه و روسیه در حال ورود به مرحله جدیدی است و دمشق به دنبال ایجاد روابط متعادل با همه کشورها است.

الشیبانی مدعی شد: «دمشق در طول سال گذشته موفق به دست‌یابی به موفقیت‌های چشمگیری در زمینه‌های مختلف شده است، اول و مهمتر از همه، امسال پایان یک جنگ ۱۴ ساله بود».

وی افزود: «بزرگترین موفقیتی که به دست آورده‌ایم، لغو تحریم‌ها از سوریه است. اکنون مشغول بازسازی کشور هستیم».

 

 

