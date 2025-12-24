۲ کشته در جریان آتشسوزی در خانه سالمندان در آمریکا
آتشسوزی در یک خانه سالمندان در آمریکا ۲ کشته بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات محلی در ایالت پنسلیوانیا اعلام کردند که در جریان انفجار و آتش سوزی که احتمالا در پس نشت گاز در یک خانه سالمندان در این ایالات رخ داد، ۲ تن کشته شدند.
بر اساس گزارش در جریان این حادثه یکی از کارکنان و همچنین یکی از ساکنان جان باختند.
«چارلز وینیک» رئیس پلیس منطقهای گفت که تمامی مصدومان این حادثه به بیمارستانهای محلی منتقل شدهاند.
همچنین یک مقام آتشنشانی گفت که در ابتدا بسیاری از بیماران و کارکنان در داخل بخش تخریب شده ساختمان گرفتار شده بودند.