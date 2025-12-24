خبرگزاری کار ایران
حملات شبانه پهپادهای اوکراینی به مسکو

مقامات منطقه‌ای ‌اعلام کردند که حملات شبانه پهپادهای اوکراینی مسکو را هدف قرار داده و باعث آتش‌سوزی صنعتی در منطقه تولا، که مستقیماً در جنوب پایتخت روسیه قرار دارد، شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات منطقه‌ای ‌اعلام کردند که حملات شبانه پهپادهای اوکراینی مسکو را هدف قرار داده و باعث آتش‌سوزی صنعتی در منطقه تولا، که مستقیماً در جنوب پایتخت روسیه قرار دارد، شده است.

‌شهردار مسکو‌ در برنامه پیام‌رسان تلگرام اعلام کرد که حداقل سه پهپاد که مسکو را هدف قرار داده بودند، سرنگون شده‌اند.

وی گفت که نیروهای امدادی به محل سقوط بقایای پهپاد اعزام شده‌اند. 

سازمان هواپیمایی کشوری روسیه در تلگرام اعلام کرد که دو فرودگاه از چهار فرودگاه اصلی که به پایتخت خدمات ارائه می‌دهند، فعالیت خود را محدود کرده‌اند.

 

