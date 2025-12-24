انهدام ۲۹ موضع مستحکم متعلق به نیروهای اوکراینی از سوی روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «وادیم آستافیف»، رئیس مرکز رسانه‌ای گروه نیروهای «جنوبی» روسیه، گزارش داد که ارتش این کشور علاوه بر اهداف حساس در سه محور، ۲۹ موضع مستحکم متعلق به نیروهای اوکراینی را منهدم کردند.

آستافیف در ویدئویی که امروز -چهارشنبه- توسط وزارت دفاع روسیه منتشر شد، گفت: «سامانه‌های پهپادی ما ۵ آنتن ارتباطی، ۷ سامانه رباتیک زمینی، ۲۹ موضع مستحکم نیروهای مسلح اوکراین و همچنین ۳ مرکز فرماندهی و ۵ آنتن پهپاد را در محورهای کراماتورسک، کنستانتینوکا و سورسک منهدم کردند.»

وی افزود که نیروهای این گروه شش پهپاد دشمن، از جمله یک هواپیمای سنگین «آر-۱۸» را سرنگون کردند.

انتهای پیام/