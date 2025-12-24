وزیر خارجه لبنان:
خلع سلاح حزبالله مطالبه عمومی است/ ایران دشمن ما نیست
وزیر امور خارجه لبنان با این ادعا، که خلع سلاح حزبالله به یک مطالبه عمومی در کشور تبدیل شده است، گفت تهران دشمن بیروت محسوب نمیشود، اما دخالت مستقیم ایران در تسلیح «یک سازمان مسلح غیرقانونی»، از چالشهای اساسی در روابط دوجانبه به شمار میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از مصراوی، یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان در اظهاراتی رسانهای اعلام کرد که دولت لبنان خواهان خلع سلاح حزبالله است، چرا که وجود یک سازمان مسلح غیرقانونی در کشور امری غیرقابلقبول به شمار میرود.
وی افزود: امنیت لبنان ایجاب میکند که نهتنها سلاح حزبالله، بلکه شاخههای امنیتی و نظامی این گروه نیز بهطور کامل برچیده شود.
رجی با تأکید بر اشاره به اینکه مردم لبنان خواهان خلع سلاح حزبالله هستند، خاطرنشان کرد: ارتش لبنان با ماموریتی دشوار برای خلع سلاح این گروه مواجه است.
وزیر امور خارجه لبنان ادامه داد: رهبران حزبالله میگویند که سلاحها در شمال رودخانه لیتانی برچیده نخواهد شد و این گروه با بهانه مقابله با اسرائیل، تلاش میکند سلاح خود را حفظ کرده و در آینده بر کشور تسلط یابد.
وی مدعی شد: حزبالله در حال وقتکشی است و امیدوار است تغییری در دولت آمریکا رخ دهد.
در خصوص پرونده عادیسازی روابط با اسرائیل، رجی تصریح کرد: صحبت درباره صلح میان لبنان و اسرائیل بسیار زود است و هیچ زمینهای برای مذاکره مستقیم وجود ندارد. وی تأکید کرد: هیچ برنامهای برای تغییر قانون منع عادیسازی روابط با اسرائیل وجود ندارد، زیرا لبنان بهطور رسمی همچنان در وضعیت جنگ با این رژیم است.
وزیر امور خارجه لبنان درباره روابط بیروت و تهران نیز گفت: ایران دشمن ما نیست، اما مشکلات عمیقی با این کشور داریم. وی افزود: ایران بهطور مستقیم در تسلیح و تأمین مالی یک سازمان مسلح غیرقانونی در لبنان دخالت میکند.
رجی تأکید کرد: لبنان خواهان صلح با همه کشورهاست، مشروط بر اینکه به حاکمیت آن احترام گذاشته شود و در امور داخلیاش مداخلهای صورت نگیرد.