نماینده ونزوئلا در سازمان ملل:
تهدیدهای واشنگتن علیه کاراکاس دادوستد خون در برابر نفت است
نماینده دائم ونزوئلا در سازمان ملل متحد اعلام کرد که تهدیدهای آمریکا علیه این کشور با هدف تأمین منافع شرکتهای بزرگ نفتی صورت میگیرد.
مونکادا در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که مقامهای آمریکایی، ونزوئلا را به مداخله نظامی تهدید میکنند تا منافع شرکتهای بزرگ نفتی، بهویژه «کونوکو فیلیپس» و «اکسون موبیل» را تأمین کنند؛ شرکتهایی که به گفته وی از بزرگترین بازیگران در غارت نفت ونزوئلا هستند.
وی افزود: «فرزندان خانوادههای آمریکایی مجبور خواهند شد جان خود را برای پر کردن جیب سهامداران این شرکتها به خطر بیندازند و در این مسیر، هزاران خانواده ونزوئلایی و آمریکایی قربانی خواهند شد».
مونکادا تأکید کرد: «دادوستد خون در برابر نفت نه پیشنهادی سخاوتمندانه، بلکه اقدامی ناپسند و غیرقابلقبول است. وی جنگ برای نفت را «حکمی شبیه به آنچه علیه عراق، سوریه، لیبی و دیگر کشورها اجرا شد» توصیف کرد.
نماینده ونزوئلا در سازمان ملل همچنین اظهار داشت که اکثریت مردم آمریکا با هرگونه جنگ علیه ونزوئلا مخالف بوده و خواستار توقف سیاستهای تهاجمی هستند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که آمریکا در هفتههای اخیر نیروهای نظامی خود را در نزدیکی ونزوئلا افزایش داده است. «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا نیز از اعمال محاصره و احتمال انجام عملیات نظامی علیه این کشور به بهانه مقابله با قاچاق مواد مخدر خبر داده است.