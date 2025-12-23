خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده روسیه در شورای امنیت:

تمامی بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ از ۱۸ اکتبر فاقد اعتبار قانونی هستند

تمامی بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ از ۱۸ اکتبر فاقد اعتبار قانونی هستند
کد خبر : 1732134
لینک کوتاه کپی شد.

ماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که تمامی بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، یعنی دهمین سالگرد تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اعتبار قانونی خود را از دست داده‌اند.

به گزارش ایلنا، نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که تمامی بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، یعنی دهمین سالگرد تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اعتبار قانونی خود را از دست داده‌اند.

شورای امنیت سازمان ملل در نشستی تحت عنوان «عدم انتشار تسلیحات» به بررسی اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ پرداخت که در ۲۰ جولای ۲۰۱۵ به تصویب رسیده و برنامه جامع اقدام مشترک در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را تأیید کرده بود.

این نشست به درخواست دانمارک، فرانسه، یونان، کره جنوبی، اسلوونی، انگلیس و آمریکا برگزار شد و پاناما از این درخواست حمایت کرد.

جلسه امروز نخستین نشست شورای امنیت درباره قطعنامه ۲۲۳۱ پس از فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» به‌شمار می‌رود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا