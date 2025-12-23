تمامی بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ از ۱۸ اکتبر فاقد اعتبار قانونی هستند

به گزارش ایلنا، نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که تمامی بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، یعنی دهمین سالگرد تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اعتبار قانونی خود را از دست داده‌اند.

شورای امنیت سازمان ملل در نشستی تحت عنوان «عدم انتشار تسلیحات» به بررسی اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ پرداخت که در ۲۰ جولای ۲۰۱۵ به تصویب رسیده و برنامه جامع اقدام مشترک در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را تأیید کرده بود.

این نشست به درخواست دانمارک، فرانسه، یونان، کره جنوبی، اسلوونی، انگلیس و آمریکا برگزار شد و پاناما از این درخواست حمایت کرد.

جلسه امروز نخستین نشست شورای امنیت درباره قطعنامه ۲۲۳۱ پس از فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» به‌شمار می‌رود.

